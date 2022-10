Aggressione con coltello in un centro commerciale, grave anche un calciatore del Monza

Un uomo armato di coltello ha ferito quattro persone all’interno di un centro commerciale in via Milanofiori, ad Assago, in provincia di Milano. Tre dei feriti sarebbero in condizioni critiche, una quarta persona è meno grave. Tra i feriti gravi ci sarebbe il calciatore del Monza, Pablo Marí. Sul posto elisoccorso, tre automediche, sei ambulanze e le forze dell’ordine. L’aggressore, un italiano di 46 anni, è stato già stato fermato dai carabinieri di Corsico.