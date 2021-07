Aggressione autista dell’Ataf a Foggia, “questa volta la gravità dell’evento ha sfiorato la tragedia”

L’ennesimo episodio tragico sulla linea 24, questa volta la gravità dell’evento ha sfiorato la tragedia. Un extracomunitario ha cacciato fuori un coltello all’interno di un mezzo dell’ Ataf, l’autista è stato pestato e subito portato in ospedale, per fortuna è intervenuta prontamente una pattuglia delle forze dell’ordine. Questo è l’ultimo di una serie di episodi gravi, e come noto Ataf si occupa di trasporti non di ordine pubblico. Ci siamo attivati facendo una nota all’assessore ai trasporti regionale per mettere la parola fine a questi episodi e per trovare una soluzione. Qualora non fosse possibile, saremo costretti ad uno stato di sciopero di tutto il personale. Le istituzioni devono intervenire per risolvere la situazione.