Aggrediti in autogrill i tifosi del basket San Severo, subito dopo la partita

Alcuni ultras della squadra di basket del San Severo militante nel campionato di A2 di ritorno dalla trasferta di Frosinone sarebbero stati derubati da un gruppo di tifosi del Taranto calcio in sosta all’autogrill.

Il sindaco di San Severo Francesco Miglio, sui social:

”Ho appena avuto notizia di un’aggressione subita dagli Ultras della nostra Cestistica Città di San Severo.

Di ritorno dalla partita, in autogrill i ragazzi sono stati accerchiati dai tifosi del Taranto Calcio e derubati di tutto.

La mia solidarietà ai nostri tifosi, da sportivo ed appassionato di basket sento di esprimere ferma condanna per questi comportamenti, che nulla hanno a che fare con la passione sportiva.

Personalmente, penso che soggetti così non dovrebbero poter accedere ad alcuna manifestazione sportiva.

Ai ragazzi l’abbraccio mio e della nostra comunità.”

Forza neri, forza San Severo.