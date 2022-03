Aggiudicata l’asta per il marchio storico del Foggia. ”I satanelli” hanno un nuovo proprietario

Aggiudicata l’asta per i Satanelli, il marchio storico del Foggia. L’asta è stata vinta ad un prezzo di 28 mila euro. Ad aggiudicarsepa sembrerebbe essere stato un imprenditore toscano ma residente all’estero, tifosissimo del Foggia che lo cederà in comodato d’uso al club. All’asta ha preso parte, tra gli altri, anche la Fondazione “La Capitanata per lo Sport”, che si è fermata a 27 mila euro.