Aggiornamento Coronavirus in Italia

Sono 18.040 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 di venerdì 24 dicembre e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 2.009.317 (+0,91% giorno su giorno). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 505 così da totalizzare le 70.900 unità da febbraio a questa parte (+0,72%). Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 593.632 (-0,87% nel confronto con mercoledì 23 dicembre) e di questi 24.070 ricoverati con sintomi (476 in meno, ossia l’1,94%) e 2.589 in terapia intensiva (35 unità in meno giorno su giorno, -1,33%).

Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 566.973 (-0,78%). Dimessi e guariti, nelle 24 ore, sono stati 22.718. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 193.777 tamponi effettuati contro i 173.364 di mercoledì 23 dicembre.