Agevolazioni 2021 per giovani imprenditori, quali sono e come ottenerle

Favorire i giovani imprenditori mediante un sistema di sostegno e agevolazioni è la carta vincente per permettere loro di fare impresa. Ed è per questo che il 2021 si apre con una serie di iniziative a supporto dei giovani interessati ad avviare nuove attività.

I beneficiari di queste nuove agevolazioni 2021 sono i giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Il fine ultimo? Aiutarli nella realizzazione dei loro progetti.

Un forte stimolo all’imprenditorialità, bloccata anche dalla situazione economica e sanitaria scaturita dalla pandemia da Covid-19 che sta paralizzando alcuni settori dell’economia. Per il rilancio del Paese, quindi, si cerca di puntare sui giovani e sulle loro potenzialità, poiché sono proprio loro una delle leve motrici su cui fare affidamento.

Ecco, quindi, la nascita di incentivi a fondo perduto e di altre forme di sostegno economico previste dalla Legge di Bilancio 2021 e finalmente accessibili. Tra queste spicca, ad esempio, la possibilità per gli under 36 e per le donne di tutte le età di aderire al progetto “Nuove imprese a tasso zero”. Uno scenario molto interessante per chi desidera avviare una nuova impresa in Italia usufruendo di alcune facilitazioni che vengono messe sul piatto dal Governo italiano.

Nello specifico, questa possibilità viene data a quelle imprese in forma societaria e cooperative nate da non più di 12 mesi che siano composte per più della metà da donne o da under 36. Rientrano nella misura anche quelle persone fisiche che ancora non hanno costituito una società ma lo faranno entro massimo 45 giorni.

Quali sono i settori interessati? Imprese di produzione di beni e imprese che forniscono servizi, imprese che operano nel settore dei servizi per l’innovazione sociale e nelle attività turistiche e culturali.

Del resto quello proposto non è il solo incentivo attivo in questo 2021. Per i giovani imprenditori del Sud Italia è stato confermato, come da qualche anno a questa parte, Resto al Sud 2021. Un grande successo di questi ultimi anni che, con la Legge di Bilancio 2021, vede l’introduzione di una grande novità: l’allargamento della platea di beneficiari. Si passa da un’età massima ammissibile di 45 anni a 55 anni. Un’occasione da non perdere per reinventarsi anche in tempo di Covid e per provare a dare spazio ai propri sogni imprenditoriali.