Agenti di polizia penitenziaria in agitazione, Tasso: “Sono dalla loro parte”

AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA IN AGITAZIONE.

ON. ANTONIO TASSO: “SONO DALLA LORO PARTE. INOLTRERO’ COMUNICAZIONI

ED INTERROGAZIONE PARLAMENTARE AL MINISTRO CARTABIA”.



Turni di servizio superiori alle 9 ore e mancanza di tempi di recupero psicofisico; straordinari,

che talvolta superano le 50 ore mensili e assegnati senza certezza di copertura finanziaria;

personale chiamato a ricoprire più posti di servizio contemporaneamente, con inevitabili

ripercussioni in termini di stress; aggressioni sempre più frequenti da parte dei detenuti;

scarsa manutenzione di strutture e fabbricati; stato di inagibilità di parte degli uffici e servizi

della casa circondariale di Lucera; due soli direttori su tre istituti; pochi educatori e

amministrativi; pianta organica completa solo sulla carta.



Sono le ragioni che hanno portato gli agenti di polizia penitenziaria delle tre case

circondariali presenti in Capitanata (Foggia, Lucera e San Severo) a dichiarare stato di

agitazione e a organizzare, col sostegno delle organizzazioni sindacali di categoria OSAPP,

SINAPPE, UILPA, FNS CISL, USPP, FSA-CNPP, CGIL FP, una manifestazione di protesta

durata un’ora che si è svolta all’esterno dell’istituto penitenziario di Foggia, con la riserva di

avviare ulteriori azioni di lotta in ambito regionale.



Lamentano condizioni di lavoro insostenibili e intendono sollevare non solo l’opinione

pubblica sul tema, ma richiamare l’attenzione del Ministro della Giustizia, Marta Cartabia,

nonché dei vertici del DAP e del Provveditorato regionale, informando Prefettura e Questura

di Foggia e gli altri istituti carcerari della Puglia.



Ritengono il Ministero “scientemente responsabile” dello stato di disagio e di rischio in cui

sono costretti a operare, tanto da spingere le OO.SS ad annunciare la riserva di adire le vie

legali, nelle sedi opportune, per violazione dei diritti costituzionali, dello statuto e dei contratti

dei lavoratori.



“Le ragioni sono supportate dalla realtà dei fatti e le richieste mi paiono sacrosante e degne

di una risposta urgente – ha dichiarato il deputato di Manfredonia Antonio Tasso – che

deve necessariamente arginare gli effetti prodotti dai ridimensionamenti degli organici attuati

dalla Legge Madia che per l’istituto di Foggia sono stati particolarmente invalidanti. Non si

dimentichi, infatti, la dimensione assunta dalla criminalità, strutturata in più organizzazioni

che si contendono il controllo del territorio, delle attività illecite e la capacità di infiltrarsi

anche nella pubblica amministrazione, come dimostrano i decreti di scioglimento per ben 5

comuni della provincia nel giro di un solo lustro. Uno scenario in cui si registra una elevata

propensione all’illegalità non opportunamente contrastata da una presenza più massiccia

dello Stato. In carcere, mi hanno detto, succede quello che si vive fuori”.



Nulla da eccepire sui direttori attualmente in carica, il cui impegno si è tradotto in piccoli, ma

importanti, interventi che hanno consentito di migliorare lo stato degli immobili e di

aumentare il livello di sicurezza (si pensi che la casa circondariale di Foggia fino al 2020 è

stato privo di metal detector e di illuminazione lungo l’intero muro perimetrale). I sindacati

denunciano un l’immobilismo e l’indifferenza che vengono dall’alto.



Infine, l’On. Tasso ha incontrato il direttore della Casa circondariale di Foggia, dott.ssa

Giulia Magliulo, ed il vice comandante della struttura, comm. Capo Giovanni De Candia,

raccogliendo diversi elementi per redigere una informativa da inoltrare al Ministro Cartabia

e per presentare una interrogazione parlamentare, finalizzata all’ottenimento di risposte

sullo stato delle richieste avanzate dalle strutture carcerarie della provincia di Foggia.