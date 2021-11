Affrettati | Non rimanere indietro: in-formati sul digital marketing! Con dei super sconti!

AAA Lavoratori Digitali Cercasi: è questa la grande richiesta del futuro e del presente. Urge una vera e propria call to action, o, per meglio dire, class action , che miri ad una vera e propria tras-formazione digitale, per non rimanere indietro sul piano internazionale e nel mondo del lavoro. 1 miliardo di persone dovranno reskillarsi entro il 2030 per rispondere alla crescente domanda di competenze digitali.

DAD, smart working, app di delivery, formazione online, cinema in streaming: la nostra vita, durante il lockdown, è stata riflessa in uno schermo. La pandemia di Covid-19 ha reso la digitalizzazione una componente essenziale, sia per la ripresa economica, sia per l’implementazione dei sistemi sanitari e di assistenza dell’eurozona: transizione tecnologica, promozione di tecnologie abilitanti e rinnovamento del sistema sanitario in chiave digitale sono ormai priorità assolute.

A che posto si colloca l’Italia in questa sfida rispetto agli altri Paesi dell’ Unione Europea? Purtroppo, non ci sono buone notizie. L’Italia, infatti, sebbene abbia recuperato otto posizioni in riferimento ai report del Digital Economic Society Index (DESI), risulta agli ultimi posti degli stati membri dell’ Unione Europea in merito a digitalizzazione.

La tecnologia sta cambiando sempre più la vita delle persone. In tutti gli aspetti, le digital skill sono ormai richieste e necessarie in ogni aspetto del quotidiano, dal modo di comunicare a quello di vivere e, soprattutto, a quello di lavorare. Ma quali sono queste competenze digitali?

Quando parliamo di competenze digitali avanzate ci riferiamo alle capacità tecniche che permettono oggi ad una azienda di essere presente sui mercati attraverso strumenti e piattaforme digitali. Come la capacità di lavorare e collaborare da remoto, l’utilizzo di eCommerce, marketplace e piattaforme di delivery.

E ancora, l’indicizzazione sui motori di ricerca, il social advertising, gli strumenti di marketing automation e di analisi dei dati, la capacità di strutturare esperienze di consumo su piattaforme digitali basate sull’usabilità ma anche sul rispetto della privacy e della sicurezza.

Inoltre, nel breve e nel medio termine nuove tecnologie ancora modificheranno gli scenari e aumenteranno la domanda di ancora nuove competenze: pensiamo al web 3.0 abilitato dalla blockchain, al metaverso, alla realtà virtuale, aumentata o alla mixed reality..

Nuovi mondi e mercati digitali del valore stimato di 84 miliardi entro il 2025 che necessitano di nuovi architetti, designer, rappresentanti, venditori, commercianti, animatori, programmatori, esperti di marketing, ecc..

Oggi servono, insomma, esperti di privacy e diritto online, di web analytics, di segmentazione dei pubblici, media strategist, esperti di paid media, di creazione di contenuti, di ottimizzazione delle conversioni, esperti di user interface, designer di user experience, di dati e di tecnologie applicate al marketing…

