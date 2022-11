“Affitto mio marito a donne sole”, fa discutere l’annuncio di una donna inglese

In Inghilterra ha fatto molto discutere l’annuncio dalla 38enne Laura Young, che ha deciso di “affittare” il proprio marito a ore al costo di 40 sterline all’ora o 250 sterline al giorno.

La donna è Mamma di tre figli ha lanciato il servizio “Rent my husband” per montare una TV oppure le tende, oppure per l’installazione di luci natalizie.

L’annuncio è rivolto a donne soprattutto; “Non mi sarei mai aspettata che decollasse così tanto, abbiamo talmente tante richieste che ora lavoriamo di continuo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Le richieste ci sono arrivate addirittura da Manchester!“.

Tanto che James (il marito) ha dovuto rinunciare al suo principale lavoro da magazziniere per poter seguire tutte le chiamate.