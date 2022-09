Affitti a Torino: i quartieri da considerare e relativi servizi

Gli affitti a Torino sono in crescita e rappresentano una realtà che pochi conoscono. In questa città infatti non è sempre semplice trovare la casa giusta, fra quartieri ed esigenze diverse.

Perché cercare affitti a Torino

Dagli studenti a lavoratori sino alle famiglie, sono tante le persone che cercano una casa in affitto a Torino. Questa città negli ultimi anni è diventata molto richiesta grazie a tante occasioni di lavoro e studio imperdibili, ha un’ottima qualità della vita e servizi eccellenti offerti ai cittadini.

Non sorprende dunque che moltissime persone decidano di trasferirsi a Torino, scegliendo di prendere un immobile in affitto per esigenza oppure in attesa di comprare la casa perfetta.

Affitti a Torino, i quartieri migliori

Quali quartieri prendere in considerazione quando si parla di affitti a Torino? La zona più amata è senza dubbio quella di Crocetta. Situato a poca distanza dal centro, questo quartiere consente di raggiungere facilmente la stazione dei treni di Porta Nuova e Porta Susa. Offre inoltre tantissimi servizi essenziali, è collegata perfettamente con i mezzi pubblici e la metro.

Il centro storico di Torino è ovviamente una garanzia: il modo per vivere circondati da arte e da comodità, con tante attrazioni e servizi ottimali. Non a caso si tratta di un’area che viene privilegiata da tantissime persone che cercano affitti a Torino.

Troviamo poi Pozzo Strada, quartiere un po’ più periferico, ma molto conveniente. Qui si trovano numerose fermate di bus e metro, oltre a servizi essenziali e un aree verdi in cui fare sport o rilassarsi. Per gli affitti a Torino il quartiere più amato dagli studenti è senza dubbio Cenisia, un’ottima scelta per chi deve dedicarsi allo studio, tranquillo e un po’ periferico. Nel tempo la zona ha subito una riqualificazione dal punto di vista estetico e dei servizi.

Fra le aree in crescita sia commercialmente che dal punto di vista industriale, troviamo Santa Rita in cui si collocano numerose tipologie di immobili adatti alle famiglie, ma anche negozi e comodissimi centri commerciali.

Voglia di movida? L’ideale è San Salvario, centro del divertimento a Torino, che regala moltissime possibilità, collegamenti ottimali e locali in cui fare l’alba. Il viaggio nei quartieri della città procede con Vanchiglia, fra le zone più alla moda di Torino con tanti locali, laboratori artistici, centri per concerti e ristoranti. L’ideale per chi desidera una sistemazione comoda per raggiungere Palazzo Vecchio e il Campus Einaudi.

I punti forti del quartiere? Piste ciclabili, spazi in cui poter correre ammirando il Dora e parchi. I parcheggi disponibili sono tanti così come la tranquillità. Da qui ci spostiamo in zona Borgo Rossini, fra localini, negozietti e laboratori artigianali. Questo quartiere è strategico per chi va all’Università grazie a viali alberati, collegamenti con i mezzi pubblici e ristorantini di ogni tipo.

Ottimo pure il quartiere Parella per gli affitti a Torino. I vantaggi di quest’area della città sono tanti: i prezzi sono convenienti, le aree sono in stile british e molto particolari con diversi parchi per fare sport, divertirsi e trascorrere del tempo dopo il lavoro o lo studio.

Come trovare affitti a Torino

Il mercato immobiliare è vasto e spesso orientarsi è davvero difficile. Un aiuto arriva da IoAffitto.it, il portale in cui trovare case in affitto grazie agli annunci di agenzie immobiliari e privati. Sul sito si possono trovare stanze, uffici, case, negozi in affitto, puntando su affitto breve, affitto lungo oppure vendita. L’occasione giusta per trovare l’immobile che si desidera scorrendo migliaia di annunci immobiliari con la certezza di non perdere tempo e di fare un affare.