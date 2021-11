Aeroporto Gino Lisa: occorre completare il percorso

“La questione del rilancio dell’Aeroporto Gino Lisa richiede un approccio improntato da concretezza e buon senso, mettendo da parte la contrapposizione politica e guardando invece alle cose che si debbono e possono fare”.

E’ quanto ha dichiarato il Presidente di Impresa Puglia, Michele D’Alba, intervenendo sull’animato dibattito relativo al rilancio dell’aerostazione foggiana.

“Non vi è dubbio – ha dichiarato il Presidente D’Alba – che la Regione Puglia ha realizzato un investimento importante per il rifacimento della pista e l’adeguamento dell’intera infrastruttura, al fine di creare le condizioni tecniche ed operative per consentire arrivi e partenze di aeromobili: ora si tratta semplicemente di completare il lavoro fin qui svolto con proficui risultati, non scevro – anche questo va ricordato con obiettività – da annunci del governo regionale sulle prospettive dello scalo e su quanto l’esecutivo avrebbe ancora fatto per rilanciarlo.

“Gli imprenditori sapranno certamente organizzare ed anche alimentare la domanda, ma spetta alla Regione Puglia, ora, creare quei presupposti di attrattività affinché uno o più vettori offrano e presentino alla Capitanata slot e opzioni di volo che in brevissimo tempo possano esser utilizzati da operatori turistici, imprenditori di tutti i settori, cittadini. Non si possono lasciare le cose a metà”.

“Gli imprenditori faranno come sempre la loro parte ma l’aeroporto va posto ai blocchi di partenza nella sua interezza: alla Regione Puglia, dunque, chiediamo semplicemente equità di trattamenti, affinché, attraverso le sue società controllate e maggiormente interessate al tema – Aeroporti di Puglia e I’Agenzia Regionale per il Turismo “Pugliapromozione” – vengano assicurate le stesse opportunità di avvio, supporto, accompagnamento e promozione, già garantite ad altri vettori in altri territori regionali, nelle forme comunque compatibili con le normative vigenti”.

“Vi sono infatti tutte le condizioni – ha concluso il Presidente di Impresa Puglia, Michele D’Alba – per innescare un processo virtuoso che progressivamente conduca qualsivoglia iniziativa di start-up ai necessari livelli di economicità ed autosufficienza; d’altro canto, i dati diffusi dalla stessa “Pugliapromozione” indicano che nei primi sette mesi del 2021 la provincia di Foggia ha registrato un aumento di oltre centomila arrivi in più rispetto allo stesso periodo del 2020 e le stime degli operatori turistici prevedono per fine anno un consuntivo ancor più interessante, a conferma che la Capitanata ha tutte le carte in regola per rientrare in un reticolo virtuoso di rotte e collegamenti aerei particolarmente richiesti dal mercato”.