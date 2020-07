Aereo a bassa quota: si teme avaria, ma è un pattugliatore della Capitaneria

Un aereo ha sorvolato a bassa quota Manfredonia nella mattinata di ieri ed immediatamente è scattata curiosità mista a paura tra i tantissimi che hanno avuto quasi l’impressione che il velivolo stesse atterrando o addirittura precipitando.

In realtà, si apprende da fonti certe, non era un volo di linea, come ipotizzato da molti, ma un aereo ATR42 MP appartenente al 3° Nucleo Aereo della Guardia Costiera di Pescara che ha come missione principale quella del pattugliamento marittimo.

Nessun’avaria, dunque, ma il velivolo era su Manfredonia per effettuare a distanza ravvicinata controlli delle attività di pesca, vigilanza ambientale e ricerca di eventuali natanti in mare. Insomma, un occhio vigile dall’alto in supporto alle azioni della Capitaneria effettuate quotidianamente via mare o su terraferma.

di Maria Teresa Valente