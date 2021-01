In occasione della 4° tappa dell’evento “Adottiamo la villa comunale”, prosegue il

ciclo di incontri promosso dal Movimento 5 Stelle Manfredonia insieme

all’associazione Manfredonia Nuova.

Sabato prossimo si parlerà di

riqualificazione ed efficientamento energetico in un incontro dal titolo:

“Superbonus 110%: Riqualificazione urbanistica e progettazione

ecosostenibilie”



Abbiamo pensato ad un incontro che voglia dare spunti e chiarimenti e che getti

le basi affinché l’opinione pubblica sia informata e inizi ad interrogarsi

seriamente sulla riqualificazione urbanistica della nostra città e del nostro

centro storico.



Il Superbonus 110% – la svolta verde del Governo italiano – ha la grande

ambizione di migliorare l’efficienza energetica delle nostre abitazioni per vivere

compatibilmente con l’ambiente. L’evento ci permetterà di scoprire i motivi e gli

obiettivi di questa manovra, chi sono i beneficiari, come funziona e qual è

l’andamento di questo bonus che sta già creando opportunità per molti

concittadini.



Non potendo interagire fisicamente, l’evento si terrà sabato 9 gennaio alle ore

17:30 sulla piattafroma meet al seguinte link http://bit.ly/Movimento5S_MFN e

sarà diffuso anche sulla pagina Facebook ufficiale

fb.com/Movimento5StelleManfredonia.



Relatori:

On. Marco Pellegrini

Arch. Tiziano Bibbo

Ing. Raffaele Fatone



Moderatori:

Gianluca Totaro (MoVimento 5 Stelle Manfredonia)

Tina Zerulo (Manfredonia Nuova)