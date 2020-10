“Adottiamo la Villa Comunale”: l’idea del MeetUp 5 Stelle e Manfredonia Nuova

La voglia di riappropriarci degli spazi comuni ormai abbandonati, la passione per la “res” pubblica e l’amore incondizionato per la nostra citta spinge noi del Meetup 5 Stelle Manfredonia e l’associazione Manfredonia Nuova a dare seguito al tour ambientale intrapreso nei passati mesi estivi.

Dopo aver ripulito alcuni tratti della nostra costa, questo sabato (10 ottobre) alle ore 15:30 daremo il via alla campagna di sensibilizzazione – suggerita da un nostro simpatizzante percettore di Rdc – che ci porterà a riqualificare la villa comunale.

Auspichiamo, come d’altronde accaduto nelle passate occasioni, che ogni cittadino, spinto dal forte amore per la nostra città, possa vedere queste iniziative come una valida leva per prendersi cura degli spazi pubblici, dal centro alla periferia, affinché Manfredonia possa rialzarsi e ritornare a splendere di una nuova luce.

Tuttavia ci preme sottolineare che il nostro non sarà assolutamente un impegno che va a sostituire il lavoro dell’ASE o, peggio, deresponsabilizzarla.

Attraverso questa iniziativa, cercheremo di rianimare il senso civico di tutti i cittadini sipontini e ci adopereremo affinché queste iniziative abbiano un effetto catalizzatore. Inoltre, al fine di non ridimensionare l’effetto benefico di tali iniziative, assoceremo – ad alcune delle date previste – degli eventi pubblici e dei gazebo informativi con esperti del settore e rappresentanti istituzionali affinché l’azione divulgativa ed educativa possa essere più incisiva possibile.

Nell’attesa che gli attuali amministratori rendano la città più decorosa e nella speranza che anche le future compagini politiche possano con lungimiranza programmare un piano di riqualificazione e valorizzazione ambientale integrato, invitiamo tutti i manfredoniani e le associazioni del territorio ad adoperarsi per tutelare la nostra città e il suo verde pubblico.

Meetup 5 Stelle

Manfredonia Nuova