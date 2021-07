Salve sono la Dottoressa Mariana Berardinetti



Scrivo per raccontarle di un progetto di cui è già capofila il comune della Città di Pisa.

Il progetto si chiama ” adotta un bollino blu”.



Un bollino che nasce per sostenere le persone autistiche e le loro famiglie durante gli acquisti e concedere loro la priorità questo eviterebbe il famoso sovraccarico sensoriale che la maggior parte delle volte nelle persone autistiche si traduce in comportamenti ritenuti socialmente non accettabili o comunemente detti ” comportamenti problema” mantre per le famiglie si traduce in isolamento sociale



Adottando il bollino blu si concede la priorità alle casse e una particolare attenzione durante gli acquisti e questo è un gesto semplice veramente importante.

Oltretutto l adozione e la conseguente esposizione è completamente gratuita.mi aiutereste a sostenere questo progetto e a sostenere le famiglie?



Il progetto è gratuito ma serve tanta sensibilizzazione perché tutti possiamo diventare comunità educante.

Il bollino blu è stato adottato da tanti commercianti della Capitale e di altre città d’ Italia,