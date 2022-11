“Adesso è tempo di vivere”. In Pediatria Oncologica Simone suona la Campanella del Sollievo e torna a casa

In Pediatria Oncologica Simone suona la Campanella del Sollievo e torna a casa

Sono trascorsi due anni da quando Alessandra e Antonio, due giovani sposi da poco diventati genitori, sono stati “catapultati” in un mondo sconosciuto fatto di esami, terapie, cerotti e tubi gialli: nell’ottobre del 2020, al loro piccolo Simone, che aveva appena un anno e mezzo, gli era stata diagnosticata la leucemia.

In quel reparto pieno di colori, Simone affrontava la sua battaglia e al tempo stesso imparava a correre, a parlare, a cantare, riempiendo di sorrisi e simpatiche chiacchiere medici e operatori.

Alcuni giorni fa, il sogno di suonare la Campanella del Sollievo è diventato realtà.

Quel giorno, mamma Alessandra non ha voluto far mancare il suo grazie all’intero reparto, aggiungendo quanto di più bello un genitore possa desiderare per un figlio: «Simo mio, adesso è arrivato davvero il tuo momento, adesso è tempo di vivere, scoprire la bellezza del mondo e riprenderti quell’infanzia rubata per troppo tempo. Io e papà cercheremo di chiudere le nostre paure in un posticino lontano, lontano e respireremo appieno questa nuova vita, queste nuove emozioni».

https://operapadrepio.it/it/notizie-e-comunicati/simone-campanella-del-sollievo?fbclid=IwAR23lDnLNnoivYzZWINiWewdcfR2Vmxm6htZHLaeoeXw8sw8dfkiOQHiRzc