Addio alla Carrà, ci scoppia il cuor…

Potremmo scrivere tante cose su un’icona di stile e di spettacolo che ci ha accompagnati per 60 anni di televisione e spettacolo senza mai creare scandali senza mai urlare, facendo un intrattenimento molto diverso da quello a cui siamo oggi abituati purtroppo. Situazioni volgari, composte da personaggi di serie C e presentate da conduttori supponenti… ecco lei non era così. Magari ultimamente la si trovava invecchiata (ma mai rifatta) datata nel suo modo di essere cordiale, ma non è mai scivolata in questo cattivo gusto che ormai da anni ci avvolge completamente portandoci a gestire i nostri rapporti umani tra reality e leggi sulla privacy…un paradosso.

Questa è l’educazione che proponiamo ai nostri figli, Raffaella invece con i suoi programmi ci ha proposto la sua…e siamo stati sicuramente più fortunati.

Ci sarebbe tantissimo da raccontare di lei, sulla sua carriera e sui suoi successi, ma da oggi potete leggere di questo in tutti gli articoli che sono presenti sui giornali e sul web. Noi la ricordiamo così semplicemente con questo pensiero e qualche foto.

Ciao Raffa.