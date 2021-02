Addio al manfredoniano ‘Pavarotto’ di Striscia, domani i funerali

Matteo Troiano, nato a Manfredonia nel 1942, era solito apparire a Striscia la Notizia nel mese di febbraio, in concomitanza con l’inizio del Festival di Sanremo. Il Maestro Pavarotto, infatti, era solito scimmiottare le esibizioni dei cantanti che si presentavano sul palco dell’Ariston. La gag terminava con Greggio che, per far terminare la penosa esibizione, gli spaccava in testa oggetti di vario genere.

I funerali di ‘Pavarotto’ si terranno domani alle 11 al Cimitero di Pontesesto a Rozzano (Milano).