Addio ai tamponi gratuiti nelle farmacie

Da lunedì 17 ottobre i test per la conferma della positività e l’accertamento della guarigione prescritti dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta o dall’ASL di riferimento possono essere eseguiti gratuitamente solo presso i punti di prelievo dell’azienda sanitaria.



I test eseguiti per sorveglianza sanitaria in una delle strutture della Rete regionale dei test SARS-CoV-2 sono validi per i provvedimenti di inizio e fine isolamento e per la Certificazione verde, ma sono a carico della persona richiedente.

I test eseguiti per motivi non sanitari, ad esempio per viaggi, studio, concorsi ed esami, sono sempre a carico della persona richiedente.