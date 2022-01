Addio a Nicole, infermiera del 118 deceduta mentre andava a lavoro

Addio a Nicole, Infermiera del 118.

Deceduta a 24 anni per incidente stradale mentre andava a lavoro.

Non ce l’ha fatta Nicoletta Selvaggio, Infermiera del 118. E’ deceduta a 24 anni a causa di un bruttissimo incidente stradale mentre andava a lavoro.

Aveva appena 24 anni Nicoletta Selvaggio, detta Nicole.

Era Infermiera ed era iscritta all’OPI di Barletta – Andria – Trani. Lavorava nel Servizio 118 dell’ASL di Foggia ed era di stanza presso il Presidio Emergenza Territoriale di Cerignola.

Poco prima di arrivare a lavoro, per cause ancora da accertare, la sua auto è finita fuori strada e per la giovane collega non c’è stato nulla da fare. Il mezzo si è ribaltato in curva, proprio allo svincolo per Cerignola. Inutili i soccorsi dei colleghi del 118.

E’ una grave tragedia che colpisce la comunità infermieristica pugliese, che perde una delle sue professioniste migliori

Era originaria di Trani e ad ottobre avrebbe compiuto 25 anni.