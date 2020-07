Addio a Ennio Morricone – Grazie Maestro!

credits LaRepubblica

Si è spento la scorsa notte, all’età di 91 anni, il Maestro Ennio Morricone. Ci lascia un dio della musica con la M maiuscola, un uomo che ha saputo essere al servizio della sublime arte senza mai tradirla, senza mai scendere a compromessi con i gusti dell’industria commerciale. E’ restato fedele alla Bellezza e di questo noi lo ringrazieremo per sempre. Sue le colonne sonore più incantevoli e sognanti del mondo del Cinema, tutti lo hanno venerato e continueranno a farlo quando rivedranno ‘Nuovo Cinema Paradiso’, ‘La leggenda del Pianista sull’Oceano’, ‘Per un pugno di dollori’, ‘Il Buono, il Brutto e il Cattivo’, ‘C’era una volta in America’ e tanti tanti altri. Non smetterò mai di credere che Novecento scenderà dalla nave, che Totò ed Elena coroneranno il loro sogno d’amore e che Noodles si comporterà da uomo in quella automobile con Deborah ed è solo grazie a Lei, M° Morricone. Ci ha lasciato a bocca aperta con ogni suo lavoro, ci ha resi più liberi di vivere le nostre ambizioni, ci ha regalato un motivo in più per non arrenderci alle brutture della vita ed è questo che un artista deve fare e Lei, con naturalezza, intelligenza ed umiltà l’ha fatto per 91 anni. Ci lascia in eredità le sue note che continueranno a vibrare in chi crede ancora, in chi guarda lontano ed oltre i limiti. Ne faremo tesoro.

“La musica poi è intangibile, non ha sembianze, è come un sogno: esiste solo se viene eseguita, prende corpo nella mente di chi ascolta. Non è come la poesia, che non necessita di interpretazione perché le parole hanno un loro significato. La musica può essere interpretata in vario modo. Una composizione per una scena di guerra può essere intesa anche come brano che accompagna una danza frenetica.”

Saremo per sempre in debito con Lei! Per sempre!

Libera Maria Ciociola