“Active & Food Experience” e Manfredonia domani si colorano di rosa in occasione del passaggio del 103° “Giro d’Italia”, che vede la città del Golfo traguardo volante della tappa Giovinazzo – Vieste e punto di partenza del “Giro – E”, la versione green della storica manifestazione ciclistica.



Ed a proposito di Giro d’Italia e del colore rosa che da sempre lo caratterizza, dalle ore 18, presso l’anfiteatro del “Marina del Gargano” spazio al talento dei giovani artisti locali in favore della sensibilizzazione e lotta al tumore al seno, proprio nel mese dedicato a questa delicata tematica.



L’appuntamento – inserito tra gli appuntamenti “Active & Food Experience” organizzato dal Gal DaunOfantino con il patrocinio di Camera di Commercio di Foggia, PugliaPromozione, Teatro Pubblico Pugliese, Fondazione Re Manfredi, Touring Club Italiano – Club di Territorio di Manfredonia, Marina del Gargano e Manfredonia in Rete – vede la collaborazione dell’ Associazione A.N.D.O.S. Onlus, Uisp Manfredonia e le Asd ad essa affiliate.



L’evento sposa la causa dell’A.N.D.O.S. che da anni promuove, avvia e supporta ogni iniziativa volta a favorire un completo recupero (fisico, psicologico e sociale) delle donne che hanno subito un intervento al seno. l’A.N.D.O.S. onlus ha un ruolo attivo nel cercare di limitare il più possibile i risvolti negativi di questa malattia, dalla fase diagnostica a quella del completo recupero. L’A.N.D.O.S. onlus, facendo sue le indicazioni delle più recenti linee guida internazionali, si impegna fattivamente per sensibilizzare la donna alla grande importanza della diagnosi precoce, anche favorendo l’adesione ai programmi di Screening Mammografico e promuovendo l’istituzione delle Brest Unit.



A “Danza e Ginnastica in Rosa” partecipano: Asd Stelle della Daunia, Asd Etoile, Asd Ginnastike, Asd Mp Studio Dance, Asd Ninni Backstage, Asd Mary J Style, Asd Sabor Diferente Accademy, Asd Dirty Dance, Asd Prioletti Dance Academy. Tutti gli eventi si svolgeranno in ottemperanza delle vigenti normative anti Covid-19. E’ obbligatorio per tutti indossare la mascherina e tenere le distanze di sicurezza.