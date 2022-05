Acquisti online, spopolano i farmaci: tutte le dritte per non sbagliare

Farmaci e dispositivi medici vengono acquistati sempre di più su internet. La domanda di questi beni è cresciuta in maniera esponenziale andando a modificare decisamente le vecchie abitudini. L’online ormai non fa più paura, anzi, diventa un mezzo al quale affidarsi per l’acquisto di articoli tra i più diversi: dalle scarpe all’abbigliamento, dai prodotti di bellezza ai regali fino ai farmaci e a tutti quegli articoli che sono a supporto della salute e del benessere.

La farmacia online è diventata un punto di riferimento per gli italiani che sanno come scegliere e selezionare i siti sicuri e affidabili a cui rivolgersi come lo shop di Farmacia Armani, l’e-commerce del punto vendita fisico operante in uno dei quartieri di Verona. Grazie alle potenzialità del web, gli specialisti di Armani riescono ad essere al fianco degli utenti di tutta Italia abbattendo le distanze e offrendo i loro servizi in modo mirato e puntuale.

Farmaci da banco, integratori, prodotti di naturopatia, articoli dedicati alla cura del bambino e della mamma e per l’igiene ed il benessere. Un catalogo ampio e vario per poter scegliere e confrontare in autonomia quello di cui si ha bisogno, mantenendo l’anonimato e rivolgendosi al servizio clienti per maggiori informazioni ed approfondimenti sugli articoli ai quali si è interessati.

Da sempre Farmacia Armani si occupa della salute della sua clientela e oggi grazie all’online riesce a sostenere e dare il proprio servizio di consulenza anche a chi non può recarsi fisicamente in negozio. Il digitale, inoltre, permette di usufruire di sconti e promozioni che consentono di acquistare a prezzi vantaggiosi avendo la sicurezza dell’acquisto in qualsiasi momento, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con consegna in tempi brevissimi e pagamenti online o alla consegna senza correre nessun rischio.

Per capire la sicurezza di una farmacia online basta fare una veloce verifica nell’elenco dei siti autorizzati dal Ministero della Salute. Una lista che negli ultimi mesi è cresciuta ulteriormente ampliando la sua proposta. Tra questi c’è anche Farmacia Armani che vende regolarmente la somministrazione di farmaci da banco e tutti i prodotti affini che oggi si trovano anche in un negozio fisico e tradizionale.

L’acquisto online, infatti, può essere effettuato solo per i prodotti che, secondo la normativa italiana, non prevedono la prescrizione medica. Si tratta dei cosiddetti SOP che indicano proprio i farmaci da banco ed i medicinali da automedicazione.