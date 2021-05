Acquedotto Pugliese, un bypass per garantire continuità al servizio fognario su Manfredonia. Lavori fino a metà giugno

Acquedotto Pugliese, per far fronte ad una rottura improvvisa sulla condotta premente dell’impianto di sollevamento fognario “Porto”, sito nell’area portuale del Molo di Ponente di Manfredonia, ha realizzato tempestivamente un bypass provvisorio e ha disposto autospurghi in modo da garantire il regolare servizio fognario all’abitato.

Sono pronti a partire i lavori per la sostituzione di un tratto di tubazione di circa 50 metri. Le opere termineranno entro metà giugno.

Nello specifico, la rottura sulla condotta ha interessato la tubazione premente, del diametro di 60 centimetri, in uscita dall’impianto di sollevamento “Porto” dove giunge quasi la totalità dei reflui urbani dell’abitato di Manfredonia, per poi essere sollevata all’impianto di depurazione.

I tecnici di Acquedotto Pugliese, prontamente intervenuti sul posto, hanno predisposto un bypass provvisorio che assicura il regolare funzionamento del servizio fognario nell’abitato. Al contempo la società ha disposto mezzi di autospurgo della ditta fiduciaria, al fine di evitare eventuali sversamenti.

Per eseguire la sostituzione del tratto di tubazione senza interrompere il funzionamento della rete fognaria sarà realizzato un bypass di circa 70 metri, a monte del tratto in questione, con l’inserimento di una saracinesca di intercettazione e interruzione del flusso.

Nel corso dei lavori, che termineranno entro la metà di giugno, sarà predisposta, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, una deviazione al traffico nell’area compresa tra il Molo di Ponente e il Porto Turistico di Manfredonia fino alla chiusura del cantiere.