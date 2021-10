Acqua nella zona industriale, anche Manfredonia in Azione contro Prencipe: “Pifferai magici, problema già risolto da noi”

A tanti sarà capitato di vedersi allungata la giornata per colpa di un mezzo di trasporto pubblico in ritardo.

È successo anche a Gaetano Prencipe che, insieme ad amici e compagni, carico di entusiasmo e buoni propositi, parte dalla stazione Area ex-Enichem di Manfredonia il 4 marzo 1998, data in cui lui stesso sottoscrive il Contratto d’Area in qualità di Responsabile Unico e sbarca in quella di Viale Niccolò Copernico (Zona Industriale a nord della S.S. 89 – direzione Foggia) addirittura il 18 ottobre 2021.

Con il classico spot elettorale ad orologeria, informa la cittadinanza che nei primi 100 giorni di governo, avrà come obiettivo quello di fornire i servizi relativi all’erogazione di acqua nella DI3E (Ex D/46)

Senza clamore e da semplice cittadino, il nostro azionista, dott. Matteo Trotta, dallo scorso febbraio (si vedano PEC che si allegano) ha avviato, con cadenza quasi settimanale, un’interlocuzione serrata con gli uffici del Comune di Manfredonia; interlocuzione che abbiamo sospeso per ragioni di opportunità e garbo istituzionale legate alla imminente tornata elettorale.

Durante uno degli incontri tenutosi lo scorso 6 maggio 2021 riuscivamo a mettere al corrente l’Ente che, su un capitolo di spesa del bilancio, vi era la possibilità di recuperare somme residue pari a circa € 1.400.000,00 e ascrivibili al completamento degli interventi infrastrutturali.

Dopo la verifica del dirigente è stato davvero emozionante avere la conferma che le predette somme fossero davvero disponibili.

Il percorso per l’avvio delle opere tecniche legate alla fornitura di acqua potabile è ormai irreversibile e sarà anche merito di Azione Manfredonia se le imprese ne potranno beneficiare. Da un lato una promessa lunga 26 anni, dall’altro un problema atavico già affrontato e quasi risolto.

Non è più tempo di ascoltare le note ammalianti dei soliti pifferai magici.

Manfredonia in Azione