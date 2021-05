Acqua Detox: rinfrescante, estiva, drenante e depurativa….ecco come prepararla

Acque detox, oppure acque aromatizzate, sono un ottimo rimedio fresco, dissetante e disintossicante, perfette per l’estate.

A seconda del tipo di frutta e verdura con cui arricchiremo la nostra acqua Detox, potremmo avere effetti diversi per il nostro organismo; è molto importante scegliere frutta e verdura di stagione, procurarsi un recipiente rigorosamente di vetro, almeno da 1 litro e lasciare riposare l’infusione per una notte; il giorno dopo sarà pronta per essere consumata nell’arco della giornata.

Può essere conservata anche in frigo per 2/3 giorni. Bere acqua è il primo benefico per il nostro organismo, inoltre i principi attivi che rilasciano, frutta e verdura, vengono assorbiti dal nostro organismo e possono amplificare il principio drenante e rimineralizzante dell’acqua; un vero e proprio concentrato di nutrienti preziosi, tra cui vitamine e minerali. Direi che sono anche un ottima soluzione per chi non riesce a bere l’acqua come dovrebbe, perché queste acque aromatizzate, grazie al loro sapore gustoso ti spingono a bere di più ed ognuno le può creare a proprio gusto.

Se dovessi fare un elenco di acque detox, sarebbe infinito, possiamo trovare l’acqua : tonificante, brucia grassi, anti-fame, anti-età, rilassante…..c’è ne sono per tutti i gusti!

Per questo articolo ho scelto di preparare due tipi di acque più ricercate sul web , ACQUA DRENANTE e ACQUA ANTI-OSSIDANTE.

Per l’acqua drenante occorre: il cetriolo dalle proprietà diuretiche e rinfrescanti, il lime ricco di vitamina C e diuretico ed infine la menta una spezia digestiva, antisettica e rinfrescante.

ACQUA DRENANTE

1 Litro di acqua

1 cetriolo

1 lime

Foglioline di menta

Per l’acqua anti-ossidante serviranno: fragole, more , limone e menta. Una bevanda ricca di anti-ossidanti, vitamine A,B e C. Fanno bene al cuore, prevengono l’invecchiamento e contrastano l’infiammazione.

ACQUA ANTI-OSSIDANTE

1L di acqua

10 fragole

8 more

Mezzo limone

Qualche fogliolina di menta

La loro preparazione è molto semplice, dopo aver lavato accuratamente frutta e verdura, la tagliamo in pezzi ed infine aggiungiamo nella nostra brocca l’acqua, naturale o frizzante; lasciamo in infusione almeno per 6 ore, dopodichè sarà pronta per essere bevuta…ve la consiglio, davvero gustosa .