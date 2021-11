Accoltellato fuori dalla discoteca, condanna per l’aggressore

A distanza di quasi due anni è giunta la sentenza di secondo grado di giudizio a carico di un 19enne barlettano che la notte tra il 23 e il 24 dicembre del 2019 accoltellò un giovane di Cerignola dopo averlo aggredito, insieme ad un gruppo di altri giovani, all’interno di una discoteca alla periferia di Barletta.

La Corte d’Appello di Bari, in parziale modifica della sentenza di primo grado, ha condannato l’aggressore alla pena ridotta da 5 anni a 4 anni e 3 mesi di reclusione per tentato omicidio: per il resto è stata confermata la sentenza di primo grado anche in merito al risarcimento del danno con provvisionale immediatamente esecutiva.