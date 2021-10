Accoltella alle spalle il patrigno: incastrato dalle telecamere. Succede a Carapelle

Avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche la lite familiare scoppiata l’altra sera a Carapelle, nel foggiano. Un 20enne albanese ha accoltellato il patrigno e ferito la madre che cercava di allontanarlo. Il tutto sotto gli occhi di una bambina, figlia del patrigno. Provvidenziale l’intervento di due carabinieri liberi dal servizio che, nei pressi della statale 16, hanno notato l’uomo accasciato a bordo strada sanguinante, con in braccio la bambina. Sul posto, oltre a un’ambulanza del 118, e’ giunta una pattuglia dei militari dell’Arma. Dopo una lunga trattativa, i carabinieri hanno bloccato il giovane albanese facendolo desistere dal suo intento di scagliare la grossa pietra che aveva in mano. Per il 20enne si sono aperte le porte del carcere di Foggia mentre il patrigno si trova tutt’ora ricoverato presso il Policlinico Riuniti, in prognosi riservata. L’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’abitazione ha consentito di ricostruire l’accaduto.