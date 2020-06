Accademia Manfredonia, Luigi Renis è il responsabile tecnico del settore giovanile

L’ Accademia Manfredonia comunica che Luigi Renis, tecnico di comprovata esperienza: Foggia Calcio (Allievi e Giovanissimi Nazionali); USD Matinum (Allievi e Prima squadra); SSD Manfredonia Calcio (Allievi Regionale, vice allenatore prima squadra e Juniores Nazionale); Football Club Manfredonia (Prima Categoria), ricoprirà l’incarico di responsabile tecnico del settore giovanile.

Il consiglio direttivo dell’Accademia, da sempre forte sostenitore della meritocrazia e della valorizzazione delle risorse interne, ha deciso di affidare il progetto tecnico al trainer partenopeo che in pochi mesi si è distinto per qualità umane, tecniche e soprattutto per la grande professionalità dimostrata nella passata stagione alla guida della squadra degli allievi.

Mister Renis seguirà la categoria under 17, under 15 e mini giovanissimi. Nei prossimi giorni sarà reso noto lo staff tecnico.

