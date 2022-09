“Abolire le leggi zavorra che bloccano l’operato dei sindaci e il Sud”

Una nota dell’on. Marialuisa Faro, capolista nel listino proporzionale Puglia 01 alla Camera dei Deputati per Impegno Civico.

“In un momento difficile come quello che stiamo attraversando, la coesione del Paese e il coinvolgimento diretto dei territori attraverso gli amministratori locali sono fondamentali. I sindaci in particolare hanno un ruolo chiave: da un lato fanno da collante tra le istituzioni e i cittadini, e dall’altro sono sempre più chiamati a un ruolo nazionale per le molte responsabilità loro affidate. L’ho sempre pensato e sostenuto, e nel corso del mio mandato ho sempre cercato e trovato con gli amministratori del mio territorio di riferimento un confronto costruttivo e un’interlocuzione che ha prodotto significativi risultati. Un’impostazione pienamente condivisa da Impegno Civico, che vuole sostenerli e valorizzare il loro ruolo, e abolire le leggi che complicano la vita degli amministratori locali, a partire dall’abuso d’ufficio che condiziona pesantemente il loro operato.

E ancora, dobbiamo supportare con risorse e infrastrutture adeguate sia i sindaci che le aree del Paese in maggiore difficoltà, a cominciare dal Sud: le opportunità legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono quindi un’occasione da sfruttare nel migliore dei modi, soprattutto nel Mezzogiorno. Ma per riuscirci è necessario semplificare le procedure amministrative, superare il gap determinato dalla carenza di personale e liberare i sindaci dalle leggi zavorra, come appunto quella sull’abuso d’ufficio, che determina enormi rallentamenti a causa della cosiddetta ‘paura della firma’.

Solo se cresce il Sud, cresce l’Italia intera. Va messo quindi in condizione di sfruttare tutte le potenzialità e le risorse a disposizione”.