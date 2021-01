Abbonati di DisneyPlus, arriva Star: film e serie tv, parte la sfida ai colossi dello streaming

A meno di un mese dal lancio di Star su Disney+, la major ha diffuso una lista dei titoli che saranno inseriti nella libreria dal prossimo 23 febbraio.



Con 42 serie, 249 film e 5 Star Original esclusivi presenti in Italia al lancio, ogni mese verranno aggiunti al servizio nuovi titoli dagli Studios creativi Disney, tra cui Disney Television Studios (20th Television e ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios e molti altri. Star Original.

Oltre a serie tv acclamate come Buffy – L’ammazzavampiri, 24, Grey’s Anatomy, Lost, X-Files e I Griffin, Star offrirà titoli adatti ad ogni esigenza e target. Tra le serie tv ci saranno il poliziesco Big Sky, Love, Victor, serie spin-off di Tuo, Simon, o serie drammatiche come Helstrom, con protagonista Forest Whitaker.