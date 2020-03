“Abbiamo 3 casi di Coronavirus a Monte Sant’Angelo. Nessuna paura, insieme ce la faremo”

Cari concittadini, la notizia che non avrei mai voluto darvi è arrivata: tre nostri concittadini risultano positivi al Coronavirus/COVID-19.

Sono in isolamento nelle proprie abitazioni, stanno bene, sono seguite dalle strutture dell’ASL e al momento non presentano sintomi.

Una notizia difficile che ci deve far comprendere la gravità della situazione ma non deve spaventarci: se rispettiamo tutti le regole ce la faremo, prima ci fermiamo e prima ripartiamo!

Ebbene sì, è arrivato. Quello che fino ad ora pensavamo fosse un problema solo di altri, è diventato anche il nostro.

Nostro, significa di tutti. Adesso è il tempo della responsabilità, del senso civico.

È necessario restare a casa e uscire soltanto se strettamente necessario.

Invito tutti, quindi, a rispettare le disposizioni emanate dal Governo, dalle autorità sanitarie e dal Comune.

Quello che oggi ci sembra un sacrificio insormontabile in realtà è l’unica cura e l’unico rimedio.

Solo insieme possiamo affrontare questa emergenza.

Abbiamo affrontato tante emergenze insieme: dall’interruzione del servizio idrico al forte vento che ha divelto alberi e scoperchiato tetti, dalle nevicate abbondanti allo scoppio delle tubazioni per il gelo.

E insieme ne siamo usciti vittoriosi.

Certo, quella del COVID-19 è senz’altro l’emergenza più imponente e più difficile che ci troviamo ad affrontare.

Una sfida che ci vede tutti in prima linea.

Una sfida che vinceremo, ne sono certo. Insieme. Come comunità.

Restate a casa: è la preghiera del vostro Sindaco che sente sulle spalle il peso della responsabilità della salute di un’intera comunità, esattamente come ognuno di noi sente quella responsabilità per la propria famiglia, per i propri figli.

Vi voglio bene!