Abbandono illecito di rifiuti pericolosi in località Monte Aquilone. La denuncia delle guardie ambientali

🛑 Manfredonia 13 febbraio 2022 Monte aquilone (P.N.G.) abbandono illecito di rifiuti speciali pericolosi.

👉 Le Guardie Ambientali Italiane, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, si avvalgono dell’ausilio del drone, per monitorare il territorio, per individuare abbandoni illeciti di rifiuti, soprattutto in aree PROTETTE (Parco Nazionale del Gargano).

❌ Questa mattina, durante controlli di routine, hanno scoperto e denunciato alle autorità competenti, abbandoni illeciti di rifiuti speciali pericolosi, in località Monte Aquilone, area protetta che rientra nel Parco Nazionale del Gargano.

👉 L’attività di monitoraggio per la tutela dell’ambiente, svolta dalle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia, è determinante non solo per individuare sul territorio abbandoni illeciti di rifiuti, (elettrodomestici, apparecchi elettronici, pneumatici, veicoli abbandonati, rifiuti speciali di ogni genere, eternit e altri rifiuti pericolosi) ma anche per contrastare attività di bracconaggio e altri illeciti Ambientali.

👉 Monte Aquilone, ancora oggi, rimane una delle aree steppiche dell’habitat prioritario delle “Praterie su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di Orchidee” più estese ed integre del Gargano e forse d’Italia.

Nonostante l’habitat, fu violentato da vari interventi per la realizzazione di una centrale fotovoltaica (una delle prime realizzate in Italia) e di alcune serre; ancora oggi, numerose sono le nidificazioni di Calandra, Calandrella, Occhione, Beccamoschino.

Numerosi Ortotteri, Mantidi, Insetto stecco, rappresentano le prede per molte specie di rapaci nidificanti e migratori. Numerose le orchidee, con stazioni dell’endemiche Ofride di Siponto e Ofride del promontorio.

A cosa serve “PROTEGGERE” un territorio (Parco Nazionale del Gargano) se poi non viene TUTELATO e SALVAGUARDATO?

Resp.le Alessandro Manzella.