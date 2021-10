Abbandono illecito di Rifiuti: L’appello del responsabile delle Guardie Ambientali Italiane: “Recuperiamo il senso civico e il rispetto per il bene comune”



MANFREDONIA – L’appello del responsabile delle Guardie Ambientali Alessandro Manzella, ai cittadini di Manfredonia, con l’invito al senso civico e al rispetto del bene comune. È storia di tutti giorni, gli insani comportamenti che vengono perpetrati dalla centralissima Villa Comunale, per finire alle zone periferiche della città. Numerosi e ripetuti sono gli episodi di abbandono selvaggio o di errato conferimento dei rifiuti, episodi che danneggiano il decoro e l’immagine della nostra città. Per migliorare il luogo in cui viviamo, per far crescere Manfredonia dobbiamo prima di tutto crescere noi. E’ importante l’attività di controllo svolta da chi è preposto, ma sarà decisivo per rendere questa città più bella e accogliente fare tutti un piccolo sforzo in più.



Dobbiamo coltivare un’appropriata cultura della responsabilità, quel senso civico che ci spinge a curare e sentire nostro il bene comune, la consapevolezza che proteggere il bene comune significa scommettere sul futuro di questa terra. Le regole ci sono date per vivere meglio. Sappiamo tutti che non si possono abbandonare rifiuti per strada, calpestare le aiuole fiorite o le aree verdi delimitate, non raccogliere da terra i bisogni dei nostri animali. Questo non solo perché ci viene imposto dalle regole, ma perché è anche così che si costruisce una vita comunitaria. Le regole non vanno vissute come qualcosa che ci viene calato dall’alto, siamo noi i primi a doverci dare delle regole che ci serviranno per vivere meglio. Ognuno deve fare la sua parte, sia rispettandole sia segnalando comportamenti non conformi al vivere civile.

Tra pochissimo, la città ritornerà ad essere governata da un SINDACO, ma non sarà sufficiente, perché ci vuole l’impegno di tutti per restituire alla città il decoro che merita e riscoprire un senso di sana appartenenza ad una comunità.



Resp. Alessandro Manzella.