“Abbandonati incautamente componenti del Drive Through tamponi anti Covid19”

Abbandonati incautamente componenti del Drive Through tamponi anti COVID 19 a Manfredonia.

Denuncia delle Guardie Ambientali Italiane: ABBANDONATA INCAUTAMENTE cabina di sterilizzazione, con vetri rotti e altro materiale ferroso, nella postazione DRIVE THROUGH TAMPONI ANTI COVID19, dove hanno operano i sanitari della ASL FG con il supporto di personale medico e infermieristico della Marina e dell’Esercito Italiano; precisamente nell’area parcheggio antistante il porto turistico.

Queste erano postazioni mobili, in tempo di COVID 19, attrezzate per eseguire i tamponi restando in sicurezza nella propria auto, dotate di cabine, container e altre attrezzature.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane.