AAA Segretario comunale cercasi, annuncio del comune di Castelnuovo della Daunia.

Da circa 9 mesi, nel borgo dei Monti Dauni di poco più di 1300 anime sulla carta, manca il segretario comunale. Non che vada meglio negli altri da sempre bistrattati piccoli comuni. Il problema delle sedi vacanti, notoriamente, è particolarmente grave in diverse regioni d’Italia. In provincia di Foggia, più enti condividono lo stesso segretario comunale e devo farselo bastare per poche ore settimanali con tutto quello che ne consegue per la vita amministrativa, già piuttosto complicata perché manca sempre qualcosa.