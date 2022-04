A Vieste torna il Libro Possibile

VIESTE, TORNA IL LIBRO POSSIBILE FESTIVAL: TANTI OSPITI ILLUSTRI E UN OMAGGIO A LUCIO DALLA. L’ASSESSORA STARACE: OLTRE IL MARE CON UN’OFFERTA CULTURALE QUALIFICATA”.

È in arrivo la XXI edizione del Libro Possibile Festival, uno degli eventi culturali più rilevanti del panorama italiano, nonché appuntamento cult delle estati pugliesi da oltre vent’anni. In attesa di conoscere gli illustri ospiti, di fama nazionale e internazionale, che animeranno il programma, ecco svelati luoghi, date e tema. Online il nuovo sito.

Dopo il successo della scorsa edizione, Il Libro Possibile Festival raddoppia anche quest’anno e si svolgerà: 6,7,8,9 luglio 2022 a Polignano a Mare (Ba); 21,22,28,29 luglio 2022 a Vieste (Fg).

Confermata, quindi, la tappa nella perla del Gargano, che l’estate scorsa ha inaugurato la collaborazione con la nota kermesse culturale, accogliendo nomi come Patrick McGrath, Salvatore Borsellino, Roberto Saviano, Roberto Scarpinato, Carlo Cottarelli, Barbara Gallavotti, Vittorio Sgarbi, Paolo Crepet, Antonella Viola, Piero Pelù, e molti altri.

Il tema scelto per la XXI edizione del Festival è “L’anno che verrà”:un omaggio a Lucio Dalla, in occasione dei 10 anni dalla sua scomparsa, ma anche uno stimolo per riflettere sul prossimo futuro e sulle complesse sfide a esso legate. Dal post-pandemia ai nuovi equilibri geopolitici dettati dalla guerra in Ucraina; dalla transizione ecologica a quella digitale; dalla questione ambientale al metaverso; e, ancora, diritti umani, intelligenza artificiale, etica del digitale.

Oggi più che mai, è fondamentale interrogarsi su ciò che ci aspetta e su come affrontarlo. Gli avvenimenti del recente passato ci hanno posto di fronte alle nostre responsabilità, alla precarietà degli equilibri da noi creati e alla fragilità delle nostre certezze. Ora, dunque, non possiamo far altro che metterci in discussione e ripensare il nostro modo di stare al mondo, come individui e come collettività. Per far questo, occorre informarsi, confrontarsi con le grandi tematiche del nostro tempo, attingendo al bagaglio conoscitivo di autorevoli esperti. Perché, in un’epoca di stravolgimenti e smarrimento, la cultura è il solo faro che può far luce nel buio.

“Anche quest’anno – afferma l’assessora alla Cultura del Comune di Vieste, Graziamaria Starace – Vieste va oltre il mare e propone un ventaglio di appuntamenti culturali, ad iniziare dal Libro Possibile Festival. Quattro serate all’insegna della lettura di qualità con ospiti di livello che animeranno la marina Piccola, l’incantevole piazza sul mare che ospiterà il festival in un mix di storia e bellezza, in cui la rassegna si inserisce con un’offerta culturale qualificata”.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti, è online il nuovo sito: www.libropossibile.com. Una versione evoluta del precedente portale web, dove presto saranno disponibili non solo informazioni e aggiornamenti su tutte le iniziative del Libro Possibile, ma anche notizie, interviste ad autori e blog. L’ambizione degli organizzatori è quella di diventare un punto di riferimento nel panorama culturale italiano, al di là dei singoli eventi, affiancando al dibattito ‘offline’ l’ormai imprescindibile ‘online’ .

Appuntamento alla XXI edizione del Libro Possibile Festival, 6,7,8,9 luglio 2022 a Polignano a Mare (Ba) e 21,22,28,29 luglio a Vieste (Fg), per discutere insieme a tantissimi ospiti illustri dell’anno che verrà. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.libropossibile.com.