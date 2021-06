A Vieste altre due pattuglie di polizia

Da domani 1 Luglio arrivano i rinforzi della Polizia di Stato per la stagione estiva 2021. Lo annuncia il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, alla vigilia dei mesi più caldi non solo dal punto di vista meteorologico, ma anche per l’arrivo di migliaia di turisti.

“Due pattuglie del reparto Prevenzione Crimine e personale della Squadra Mobile saranno dislocati nella nostra città. Un aiuto certamente importante per far vivere in tranquillità e serenità i turisti e i cittadini. La mia Amministrazione ha sempre dato priorità alla necessità di garantire vacanze serene ai turisti e lavoro in sicurezza agli operatori turistici di Vieste. E anche in ambito di G20 Spiagge abbiamo proposto una soluzione definitiva al problema della richiesta di rinforzi di Forze dell’ordine, attraverso il riconoscimento dello status di città balneare che ci accomunerebbe in estate alle grandi città.

Ringrazio di cuore il Prefetto di Foggia, Carmine Esposito, e il Questore di Foggia, Paolo Sirna, per aver accolto la mia richiesta di un potenziamento delle forze di Polizia sul nostro territorio.

La presenza della Polizia di Stato, insieme alle altre forze già presenti, contribuirà a rendere ancora più sicura la nostra città”.