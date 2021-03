A testa alta per Foggia libera dalle mafie

“A testa alta” è un progetto pensato per i ragazzi come occasione di riflessione su comportamenti di vita quotidiana nel rispetto delle regole come strumento fondamentale di convivenza e di libertà. Oggi più che mai anche il nostro territorio ha conosciuto una impennata della criminalità organizzata e anche minorile. La criminalità, l’illegalità “ di prima pagina”, i grandi crimini non nascono dal nulla; per diffondersi hanno bisogno di terreno fertile, di condizioni per il loro propagarsi: esse crescono sulle piccole illegalità. La mafia anche qui in Provincia di Foggia esiste ed è viva. Non abbiamo bisogno di “Lezioni Antimafia”, ma dobbiamo uscire dal silenzio, che diventa accettazione passiva e di riscoprire la partecipazione.

Il progetto “ A testa alta”, finanziato dalla Regione Puglia attraverso il bando Bellezza e Legalità, prevede tra le sue azioni la realizzazione di percorsi e laboratori da realizzarsi in 6 classi degli istituti superiori di Foggia, Manfredonia, Cerignola, per un totale di 36 classi.



Sabato, 6 marzo alle ore 15.00, sulla pagina facebook “Progetto ” A Testa Alta”, IN DIRETTA STREAMING sarà con noi il Procuratore capo Ludovico Vaccaro in occasione della presentazione dell’iniziativa. Annatonia Margiotta Funzionaria Regione Puglia e Daniela Marcone Vice Presidente di Libera e Referente Nazionale dell’ Area Memoria