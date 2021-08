A te dolce mamma di Siponto

di Marialucia Rinaldi

Dolce mamma dal cuore immenso,

se chiudo gli occhi penso e ripenso

a quei ricordi degli anni passati

di quando i miei occhi di Te innamorati,

scorgevano l’immagine Tua bella

che per antonomasia di Siponto sei la stella.

Ricordi d’infanzia di una bambina

che Ti ricorda come regina

mentre curiosa ascoltava la storia

di una nonna e una mamma

che ne facevan memoria.

Il suono dei mortaretti che al mattino apriva la festa,

il pranzo in famiglia fatto di corsa

perchè si temeva che in un batter di ciglia

arrivasse già l’ora in cui Tu o Meraviglia,

fra le vie della nostra città saresti passata.

Tutti i tuoi figli ti facevano omaggio:

chi in preghiera dietro di te in processione,

o chi non poteva sul proprio balcone

adornato a festa.

Luci, fiori, petali di rosa,

le coperte più belle delle doti da sposa

e poi i dolci profumi dai sapori sublimi,

Manfredonia d’Agosto brillava di luce per Te.

Ogni tuo figlio apriva il suo cuore:

c’era chi pregava sottovoce

e chi mesto e silente portava la croce.

Infine il commiato fatto da un canto

che fa commuover, pianger di gioia,

che narra la storia di Te o Santissima che

“… di Siponto sei la stella, più del sol fulgente e bella”