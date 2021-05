A spasso per il Gargano alla ricerca di orchidee, l’escursione di “Arte sul Monte”

🌸🌼🌺🏵Nonostante Maggio inoltrato siamo riusciti ad organizzare un’escursione focalizzando l’attenzione sulle Orchidee Spontanee del #Gargano in compagnia dell’esperto Orazio Armillotta e di diversi appassionati della natura e della fotografia.

Il territorio di #MonteSantAngelo offre un habitat ideale a questi gioelli della natura, infatti, qui sul Gargano si concentra un elevatissima percentuale di specie.

Purtroppo l’innocente pascolo si nutre anche delle preziossissime orchidee, facendole scomparire, ma ancora più grave è il gesto umano di raccoglierle per farci delle composizioni floreali, non sapendo del danno che recano!

Difendiamo il bello che la natura ci mostra, riconosciamola per far si che questo meraviglioso territorio risplenda sempre di colori.🌸🌼🌺🏵