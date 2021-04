A spasso nella Manfredonia del 1918 con la Croce Rossa Americana

Si chiamavano Harriet Louise ed Anita Self ed erano due sorelle volontarie della Croce Rossa Americana. Spuntano dall’archivio storico Alinari di Firenze le stupefacenti foto che testimoniano la presenza a Manfredonia della Red Cross (Croce Rossa Americana) durante la Grande Guerra.

Quando il primo conflitto mondiale cominciò ad andare per le lunghe, l’Italia, che aveva una situazione già arrancante, ricevette un danno economico e sociale non da poco. Gli americani giunsero nella nostra penisola a dare una mano come Red Cross, con ambulanze e personale sanitario, prima ancora che come esercito.

Un occhio particolare fu dedicato dalla Croce Rossa Americana all’infanzia, perché i bambini si trovarono spesso senza i papà arruolati in guerra e senza le mamme che avevano dovuto prendere i loro posti per lavorare nei campi. Furono aperti asili e portati ingenti aiuti agli orfanotrofi.

A Manfredonia un asilo ed un orfanotrofio femminile esistevano da fine ‘800 grazie ad Antonietta Carlotti, moglie del Cav. Carlo Frattarolo, che li fondò a proprie spese accanto alla chiesa Stella.

Ed è proprio qui che la Red Cross indirizzò i propri aiuti. La maggior parte delle foto che ritraggono Harriet Louise ed Anita Self sono state scattate dove oggi si trova il Centro di Accoglienza ‘Anna Castigliego’, in corso Manfredi n. 254. Dalle foto (di cui alcune colorizzate per renderle ancora più vivide) si evince la dolcezza delle donne statunitensi nei confronti delle piccole manfredoniane.

Dagli scatti fatti sul terrazzo del ‘Giardino d’Infanzia’ emergono anche scorci del castello e s’intravedono le case dei ‘poveri’ erette al suo interno, poi demolite durante i lavori di rifacimento negli anni ’50.

Manfredonia deve aver particolarmente colpito le volontarie della Croce Rossa Americana, poiché sono diverse le foto nella nostra città, anche in spiaggia. Spicca tra le immagini quella di un grande campo dell’aviazione americana allestito a sud di Manfredonia e di un velivolo tipico dell’epoca. E chissà, con grande probabilità l’italo-americano Fiorello La Guardia, grande pilota e indimenticato sindaco di New York che durante la Grande Guerra venne in Capitanata, si esercitò anche nel campo di Manfredonia, compiendo le sue prodezze nei nostri cieli.

Tra gli scatti, anche il campanile, Torre del Fico, la spiaggia del Mandracchio (dove oggi c’è la veranda sul mare) ed un irriconoscibile vicolo Gorizia, con un susseguirsi di case basse e bianche che catturò all’epoca la curiosità degli americani.

Buona passeggiata nella storia…

di Maria Teresa Valente