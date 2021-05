A Sky il pacchetto 2 dei diritti tv della Serie A

Lega Serie A ha assegnato il pacchetto 2 dei diritti tv per il prossimo triennio a Sky, che si aggiunge così a Dazn.

Sky, quindi, trasmetterà in co-esclusiva tre partite per ogni turno di campionato. Ufficiale anche la rinuncia da parte dell’emittente del gruppo Comcast ai ricorsi contro l’assegnazione dei diritti televisivi alla stessa Dazn, come si legge in una nota: “La Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che si è perfezionata l’assegnazione del Pacchetto 2 alla società Sky Italia S.r.l. e che pertanto si sono completate le assegnazioni ai sensi di quanto previsto dall’Invito a presentare Offerte Diritti Audiovisivi Campionato di Serie A Pacchetti Dirette a Pagamento per il territorio italiano – Procedura riservata agli Operatori della comunicazione – Stagioni Sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 del 4 gennaio 2021 e dell’Invito alla Trattativa Privata del 27 aprile 2021”.