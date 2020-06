Send an email

“Le Linee guida prevedono il mantenimento del gruppo classe, tutte le studentesse e gli studenti avranno spazi per la didattica a settembre come garantito dalla Ministra Lucia Azzolina in conferenza stampa”.

Ad assicurarlo è il Ministero dell’Istruzione interpellato dall’ANSA all’indomani della presentazione delle Linee guida per la ripartenza di settembre.