A San Severo si spara anche a scuola: ferito bidello

Ferito con un colpo d’arma da fuoco, probabilmente una pistola, all’interno del cortile della scuola dove lavora come bidello da anni. Teatro del tentato omicidio il cortile della scuola media statale Petrarca che si trova in via Togliatti a San Severo (Foggia). La vittima di 60 anni è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Masselli Mascia ma sembra non essere in pericolo di vita.

Potrebbe essere stato il custode del plesso scolastico a esplode il colpo che ha ferito alla nuca l’operatore scolastico. Si tratta di un uomo di 83 anni che al Petrarca ci vive in compagnia dell’anziana moglie. Quest’ultimo è sotto interrogatorio da parte dei carabinieri, ma pare che al momento si sia chiuso nel silenzio. Gli inquirenti nelle prossime ore valuteranno la sua posizione.

tratto da La Repubblica