A San Giovanni Rotondo nuove casette per una vita più dignitosa in canile

Sono in corso e proseguono celeri i lavori di miglioramento e ampliamento del canile comunale che prevedono il posizionamento di quattro nuovi box con pannelli coibentati, la realizzazione di nuove recinzioni per garantire lo sgambamento dei cani e la piantumazione di diciotto alberi per consentire loro di avere un po’ di frescura nei mesi più caldi.

Sul posto stamattina il sindaco Michele Crisetti, il Dirigente Ing. Saverio Pio Longo e il referente comunale per il randagismo Alberto Pietroboni.

«Ci auguriamo che nessun altro cane sia destinato ad entrare in questa struttura e che una famiglia amorevole lo accolga e tenga per sempre con sé, ma è nostro compito assicurare una vita dignitosa ai cani meno fortunati che attualmente si trovano in canile – ha spiegato il sindaco Michele Crisetti – Per questo continueremo a lavorare, come promesso».

«Poco più di un anno fa eravamo in una situazione di grave emergenza, con più di 250 cani in struttura. Adesso la problematica è rientrata, ma c’è ancora tanto da fare sia in canile che su tutto il territorio comunale per garantire un maggiore benessere per i nostri amici a quattro zampe», il commento di Pietroboni.

Gli interventi saranno completati con la riqualificazione igienico-funzionale dell’ambulatorio, del canile sanitario e del rifugio.

Dott.ssa Lucy Gemma, Ufficio Stampa comune di San Giovanni Rotondo