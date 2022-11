A San Casciano emerse 24 statue in bronzo. “La scoperta più importante dai Bronzi di Riace”

Una vera e propria scoperta incredibile. Nel santuario di San Casciano dei Bagni sono state ritrovate nuove straordinarie statue in bronzo. La scoperta, che rappresenta il rinvenimento più grande mai emerso in Italia, riscriverà la storia della statuaria etrusca-romana. Ben 24 statue bronzee di epoca etrusca e romana sono state ritrovate e si possono datate, secondo gli studiosi, tra il II secolo avanti Cristo e il I dopo Cristo. Gli archeologi hanno ritrovato questo materiale preziosissimo quando hanno rimosso la copertura delle vasche sigillate del santuario.

“È la scoperta più importante dai Bronzi di Riace e certamente uno dei ritrovamenti di bronzi più significativi mai fatti nella storia del Mediterraneo antico”, commenta Massimo Osanna (direttore generale dei musei del Ministero della Cultura). Anche il neoministro Gennaro Sangiuliano ha dichiarato il suo stupore per questa scoperta incredibile. “Un ritrovamento eccezionale, che conferma una volta di più che l’Italia è un paese di tesori immensi e unici. La stratificazione di diverse civiltà è un unicum della cultura italiana”.

I bronzi di San Casciano sono vari e raffigurano per lo più le tante divinità venerate nel luogo sacro. In queste settimane sono riemerse dal fango effigi di Igea e di Apollo e tanti ex voto. Lo stato dei bronzi è di eccezionale conservazione perché le statue sono state conservate all’interno dell’acqua calda della sorgente che ha permesso di preservare le meravigliose iscrizioni presenti sui reperti.

“A San Casciano nasceranno un nuovo museo, che ospiterà le eccezionali statue, e un parco archeologico. Due nuovi luoghi che saranno per il territorio un vero e proprio motore di sviluppo che andrà ad aggiungersi alla già entusiasmante presenza dei giovani archeologi provenienti da tutto il mondo che, grazie a questo scavo, stanno ripopolando il paese ormai per molti mesi all’anno”, l’annuncio della Sindaca Agnese Carletti. “Per noi di San Casciano la scoperta clamorosa che arriva dagli scavi archeologi del Bagno Grande è un sogno che si avvera. Questa scoperta ci offre un’opportunità che non è solo culturale e turistica, ma è una vera e propria occasione di rinascita”.