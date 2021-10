A.S.E. Manfredonia – Pubblicati i bandi per le assunzioni di personale

Alcuni mesi fa i soci di ASE spa, Comune di Manfredonia e Comune di Vieste hanno fornito alla società ASE le “Linee guida per la gestione del personale”. A seguito di questa indicazione e nel pieno rispetto della stessa l’AU di ASE ha presentato il “Piano pluriennale dei fabbisogni di personale” che è stato approvato dall’Assemblea dei Soci di ASE il 21 settembre 2021.

Questi passaggi preliminari hanno permesso oggi di pubblicare l’Avviso per una Selezione Pubblica per titoli ed esami per l’assunzione in A.S.E. S.p.A. dei seguenti profili professionali:

nr. 12 operai di livello professionale “J” area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio del contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali Utilitalia (operatori ecologici senza facoltà di utilizzo di veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente della categoria B).

nr. 5 operai di livello professionale "1°/B" area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio del contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali Utilitalia (operatori ecologici con facoltà di utilizzo di veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente della categoria B).

Si tratta di persone da inquadrare con rapporto di lavoro a tempo determinato full-time di 12 mesi, con eventuale successiva trasformazione a tempo indeterminato e per la formazione di una graduatoria di nr. 100 posti per ciascuna mansione da cui poter attingere per i futuri bisogni, sia a tempo determinato, che a tempo indeterminato.

L’iter selettivo previsto per ogni profilo professionale richiesto, in sintesi, è il seguente:

Eventuale prova preselettiva con quesiti a risposta multipla sulle materie che sono specificate nell’Avviso Pubblico, qualora il numero delle domande pervenute per ogni singolo profilo professionale superi le 150;

Prova pratica per la verifica e l’accertamento delle attività, operazioni, lavori e compiti di dettaglio relativi al tipo di figura professionale ricercata, così come è specificato nell’Avviso Pubblico;

Prova orale-colloquio tecnico e motivazionale per la verifica ed accertamento degli argomenti che sono indicati nell’Avviso Pubblico;

Attribuzione dei punteggi ai titoli aggiuntivi e preferenziali così come previsti ed indicati nell’Avviso Pubblico.

La graduatoria finale degli idonei di ogni singola Selezione resterà valida per la durata di 36 mesi per possibili ed eventuali assunzioni future a tempo determinato fino a 12 mesi, con eventuale trasformazione a tempo indeterminato ed anche per assunzioni di carattere stagionale, siano esse full-time o part-time, chiaramente sempre per lo stesso profilo professionale.

Per candidarsi l’unico strumento è elettronico, utilizzando il link e seguendo scrupolosamente le istruzioni del soggetto specializzato, cui ASE ha affidato l’assistenza alle procedure di selezione.

Nel bando sono già fissate le date entro cui contiamo di svolgere le varie fasi della selezione.

Si è voluto allargare la platea dei partecipanti il più possibile, rendendola aperta praticamente a tutti, senza porre limiti di età, con la garanzia di pari opportunità nel trattamento tra uomini e donne.

E’ stata prevista la possibilità di presentazione da parte dei candidati di titoli aggiuntivi e preferenziali in più rispetto ai requisiti, veramente minimi, richiesti per la partecipazione (esperienza lavorativa nel settore, titoli di studio superiori, possesso patenti di guida superiori, qualifiche professionali e corsi di formazione).

L’inoltro delle candidature dovrà avvenire esclusivamente on-line, secondo le precise modalità ed indicazioni che sono dettagliate nell’Avviso di Selezione pubblicato sul sito internet di A.S.E.

S.p.A. https://asemanfredonia.it/trasparenza/bandi-di-concorso e sull’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia.

E’ consentita la partecipazione ad una sola delle due procedure selettive.

La Commissione Straordinaria e l’AU di A.S.E. S.p.A. dichiarano “Questa selezione pubblica è la prima in A.S.E. dopo decenni. L’obiettivo è aumentare la forza lavoro e quindi migliorare i servizi eseguiti per la città di Manfredonia ma soprattutto porre i lavoratori e i candidati in una condizione di diritto pubblico, superando l’eccessivo ricorso a forme di lavoro somministrato, garantendo a tutti una graduatoria, chiara e pubblica da cui attingere nei prossimi 36 mesi per le assunzioni, temporanee estive ma anche per a tempo indeterminato. Ci auguriamo una ampia e qualificata partecipazione”.

Allegato:

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Piscitelli – Crea – Soloperto

L’AMMINISTRATORE UNICO

Rossi