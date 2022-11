A Roma nasce il primo liceo senza voti, è in fase di sperimentazione

Una scuola senza voti, il desiderio di ogni studente, è il caso di un liceo di Roma dove i voti sono solo alla fine del primo quadrimestre e al termine dell’anno scolastico. Il risultato, secondo docenti e alunni, è chiaro: meno stress e ansia da prestazione. Gli studenti vengono interrogati ed hanno i compiti in classe, ma alla fine i docenti non scrivono voti e numeri, ma spingono gli alunni a capire quanto e come hanno studiato e come potrebbero fare per migliorarsi e per approfondire.

Le parole di un dirigente scolastico: “Il voto misura le conoscenze, non le abilità. E le statistiche ci dicono che gli studenti coi voti migliori non hanno poi maggiori competenze per la vita. La scuola deve La scuola deve essere per tutti. E un 3 non serve a crescere, ma solo ad abbattere l’autostima“

Aggiunge: “Molti hanno avanzato dei dubbi, ma poi si sono ricreduti. Vedere i propri figli che vengono a scuola con il sorriso sulle labbra è una gioia”.