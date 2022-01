A Rodi Garganico arriva il super yatch di lusso “Pianosa”, 10 lussuose cabine ed una piscina

Ispirato dalla “Zattera” dell’Archistar Renzo Piano informiamo gli amici del Porto Turistico di Rodi Garganico che da domani mattina in Toscana un Team che collabora con noi è al lavoro per ultimare “Pianosa”, l’ultima ” NEW ENTRY” del nuovo “Yacht Club Rodi“.

Il superyacht di 36 metri di lunghezza x 8,50 di larghezza ad uso Disco Restaurant & Luxory Resort che debutterà ai primi di giugno in Porto a Rodi Garganico è a disposizione di clienti che lo vogliono noleggiare per un evento, una uscita in mare di un week end o una settimana. Lo yacht è dotato di 10 cabine per gli ospiti con bagno ensuite, ampio sundeck, lounge bar, sala per ricevimenti e cerimonie con capienza tra area all’aperto e locali chiudibili fino a 130 ospiti.

Concorrono a creare l’atmosfera esclusiva una piscina galleggiante con prendisole, due moto d’acqua, un diving center e una nutrita serie di toys. A pieno utilizzo sono previsti 25 addetti tra equipaggio, brigata di cucina, staff di servizio e sicurezza. Il super yacht, che farà base a Rodi Garganico, ma sarà in grado di fornire l’esclusivo servizio catering oltre che in Puglia anche sulla costa abruzzese – dove Meridiana Orientale srl, la concessionaria del porto di Rodi, gestisce per conto del comune quello di Francavilla al Mare -, è già stato prenotato per un week end di giugno da una star internazionale dello spettacolo per una festa di fidanzamento.

Massima riservatezza sulla società di armamento e sul primo cliente. L’ agente esclusivo per il noleggio è Terra&Mare srl la società di proprietà del gestore del porto.

Per info 3357296366 Marino Masiero In foto: ” La Zattera” 12 metri più corta e quasi 2 metri più stretta di “Pianosa”.